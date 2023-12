Professor de educação física Júlio Gonçalves gravou o momento em que Luiz Felipe, de 9 anos, ficou em pé no skate

No sábado (2), um professor de educação física de Porto Velho, em Rondônia, viralizou nas redes sociais ao compartilhar um vídeo emocionante de um aluno com paralisia cerebral. Na gravação, Júlio Gonçalves, de 40 anos, grava o momento em que Luiz Felipe, de 9 anos, consegue ficar três segundos em pé no skate sem se apoiar.

“Quando se pensa fora da caixa. Hoje o Luiz ficou 3 segundos em pé no skate, sem se apoiar em mim. Como disse um skatista e famoso poeta: ‘O impossível é só questão de opinião’”, escreveu Júlio, na legenda do vídeo, fazendo alusão ao cantor Chorão, do Charlie Brown Jr.

Os sorrisos do professor e aluno encantaram os internautas. Nos comentários, muitas pessoas elogiaram o comportamento do professor. “Ganhei meu dia, minha semana! Você é um baita profissional, emocionei”, escreveu um usuário. Outro comentou: “Que trabalho lindo! Você mudou a vida dessa família”.

Segundo a revista Crescer, Júlio conheceu Luiz neste ano, na escola em que trabalha. “Ele me foi entregue pelas pedagogas de sala de aula em uma cadeira de rodas e elas me instruíram a não deixá-lo levantar da cadeira, pois toda vez que ele tenta levantar, ele cai”, disse o professor, em entrevista ao portal.

Ele, então, decidiu investigar a situação e descobriu que Luiz foi diagnosticado com encefalopatia discinética, um tipo de paralisia cerebral que permitia que ele se levantasse da cadeira de rodas e andasse. Com isso, Júlio resolveu não seguir a orientação e começou a ajudar o aluno, que estava respondendo bem aos exercícios propostos.

