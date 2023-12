Defensoria do Amazonas abre inscrições para 30 vagas de estágio em Direito

Manaus (AM) – A fim de incentivar a preparação para o mercado de trabalho, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) abriu o período de inscrições para o 6º processo seletivo de estágio (PSE) em Direito, visando o preenchimento de 30 vagas e formação de cadastro reservas, em Manaus. A bolsa é no valor total de R$ 1.177.

As inscrições devem ser feitas pelo formulário disponível no link https://forms.gle/teroR9o1zGGqZxLD7, até o dia 15 de dezembro. Os candidatos devem preencher todas as informações solicitadas e doar um quilo de alimento não perecível. A prova será aplicada no dia 7 de janeiro, das 8h às 12h, em local a ser divulgado posteriormente.

Conforme o edital, podem participar da seleção estudantes de Direito que estejam matriculados a partir do 5º período (ou ano equivalente) em instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Do total de vagas, 30% serão reservadas para pessoas que se autodeclararem negras (pretas ou pardas), indígenas e quilombolas, e 10% serão destinadas para pessoas com deficiência.

O estágio de graduação terá duração de um ano, podendo ser prorrogado até o limite de dois anos. A carga horária de trabalho é de 20 horas semanais, pelo período da manhã, sem prejuízos das atividades discentes. A bolsa-auxílio ofertada é no valor de R$ 979 e auxílio-transporte de R$ 198, totalizando R$ 1.177.

Doação de alimentos

Para efetivar a inscrição no certame, o candidato também deve fazer a doação de um quilo de alimento não perecível, até o dia 15 dezembro.

As doações serão recebidas das 8h às 14h, no Centro de Estágio Acadêmico, situado na sede da Defensoria, na avenida André Araújo, Aleixo, e na Escola Superior da Defensoria (Esudpam), localizada na rua 24 de Maio, Centro, de segunda a sexta-feira.

Aplicação da prova

A avaliação será aplicada no dia 7 de janeiro, das 8h às 12h, em local a ser informado posteriormente no site da DPE-AM (defensoria.am.def.br). A prova será composta por 50 questões objetivas de múltipla escolha e duas questões discursivas, todas de caráter eliminatório e classificatório.

O conteúdo programático do exame, bem como todas as regras previstas para o processo seletivo, podem ser consultadas no edital, publicado no dia 4 de dezembro.

