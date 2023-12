Manaus (AM) – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) busca informações sobre o paradeiro de Ivanildo Leandro Souza da Silva, de 32 anos, que desapareceu no dia 30 de novembro deste ano, na rua Itanarajá, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

A PC-AM destaca que o apoio da população por meio do compartilhamento das imagens de pessoas desaparecidas, principalmente nas redes sociais, é primordial para localizá-las e trazê-las ao convívio familiar.

Em casos de desaparecimento, não é preciso esperar 24 horas para registrar a ocorrência. É necessário procurar qualquer delegacia e informar o último local onde a pessoa foi vista, suas características físicas, bem como uma foto atualizada.

Quem tiver informações sobre a localização de Ivanildo pode entrar em contato através do número (92) 3667-7713, disque-denúncia da Deops, ou pelo 181 da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

*Com informações da assessoria

