Manaus (AM) – Um homem, que ainda não foi identificado, morreu na manhã desta quinta-feira (14), ao ser eletrocutado no beco Real, no bairro Mauzinho, Zona Leste de Manaus.

Segundo testemunhas, o trabalhador subiu no poste para fazer uma ligação, quando acabou recebendo uma descarga elétrica, morrendo logo em seguida. Ao verem a cena, os moradores da área se desesperaram e começaram a gritar pelo homem.

Ainda de acordo com informações preliminares, um dos filhos da vítima desceu o corpo do poste. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para atender a ocorrência, mas o homem já estava sem vida.

VÍDEO: homem recebe descarga elétrica e morre grudado em poste de Manaus. pic.twitter.com/wOwUmR0sAw — Portal Em Tempo (@emtempofb) December 14, 2023

