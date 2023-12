Exposição em alusão à Semana do Marinheiro é realizada no Shopping Ponta Negra

Celebrações do “Dia do Marinheiro”, marcam o aniversário do Marquês de Tamandaré

Manaus (AM) – O Comando do 9º Distrito Naval, da Marinha do Brasil (MB), celebra o “Dia do Marinheiro” com uma exposição estática de meios navais, aeronavais e de Fuzileiros Navais, nos dias 16 e 17, no Piso L3, do Shopping Ponta Negra. Também haverá a apresentação de banda de música, no dia 17, às 19h. O acesso é gratuito.

A exposição será constituída de estandes representando as Organizações Militares da área de jurisdição do Comando do 9º Distrito Naval. Cada espaço contará com equipamentos, como fardamento e materiais de saúde, sobrevivência, segurança marítima e de mergulho.

As celebrações do “Dia do Marinheiro”, marcam o aniversário do Marquês de Tamandaré, Patrono da Marinha do Brasil, em 13 de dezembro.

A gerente do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado, também faz um convite para que as pessoas visitem a exposição. “É uma ótima oportunidade para as pessoas virem conhecer o trabalho tão importante desenvolvido pela Marinha do Brasil e todas as frentes em que eles atuam”, destaca a gerente.

