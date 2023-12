App ‘espião’ ajuda mãe a flagrar filho fazendo sexo com professora em carro

Estudante faltava treino de rúgbi para “ficar” com docente de 26 anos

Uma moradora da Carolina do Norte (EUA) usou um aplicativo de rastreamento para pegar o seu filho fazendo sexo com uma professora do ensino médio dentro de um carro.

A mulher, não identificada, acionou o Life 360, aplicativo “espião”, no celular do filho, após o comportamento do menor chamar atenção. Após ser alertada que o adolescente faltara o treinamento de rúgbi, em 29 de novembro, ela acionou o dispositivo.

O app mostrou que o filho estava parado em um local isolado, perto de um parque local, a cerca de 6km da escola.

A mãe dirigiu até o local, em Mecklenburg, e encontrou o filho em relação sexual com Gabriela Cartaya-Neufeld, de 26 anos, professora de Ciências na South Mecklenburg High School, contou a emissora WSOC.

Depois de tirar várias fotos do veículo e da placa da professora, a mãe chamou a polícia. Gabriela foi detida no mesmo local onde estava com o aluno.

A mãe, disse a polícia, já tinha ouvido boatos sobre o relacionamento ilícito do seu filho e já estava em alerta máximo antes do treino perdido.

De acordo com promotores, o encontro sexual no carro não foi o único. A professora e o aluno fizeram sexo também na casa dele e na residência da educadora.

*Com informações do Extra

