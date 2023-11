VÍDEO: travesti ‘caloteira’ não paga corrida e motorista é banido de app em Manaus

Caso ocorreu no dia 19 de novembro e foi resolvido na delegacia.

Manaus (AM) – Um motorista de aplicativo divulgou momentos de desconforto e tensão que sofreu em uma corrida com uma travesti, que não tinha dinheiro para fazer o pagamento em Manaus. O caso ocorreu no dia 19 de novembro e foi resolvido na delegacia.

Nas imagens é possível identificar o momento em que o motorista aguarda o pagamento da travesti que entra em contato com a mãe para fazer a transferência do dinheiro. Segundos depois, a passageira afirma que a mãe não conseguiu fazer a transferência do dinheiro e o caso vai parar na delegacia.

Na unidade, a travesti tenta enganar o policial afirmando que conhece o motorista para tentar se esquivar do pagamento, mas o caso já havia sido gravado pela vítima.

De acordo com o motorista, após a confusão, ele acabou sendo banido do aplicativo de transporte e não pode mais realizar corridas.

VÍDEO:

Travesti se recusa a pagar corrida e motorista grava discussão em Manaus. pic.twitter.com/F6CzVRukTs — Portal Em Tempo (@emtempofb) November 28, 2023

