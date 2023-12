Homem é preso em flagrante com carro furtado avaliado em R$ 141 mil na Zona Leste de Manaus

Manaus (AM) – Luan Fábio Lopes de Lira, 27, foi preso flagrante, pela receptação de um veículo Volkswagen T-Cross avaliado em R$ 141 mil, com restrição de furto. A prisão ocorreu na quarta-feira (13), na avenida Cosme Ferreira, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

Conforme o delegado Rodrigo Barreto, titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de veículos (DERFV), na quarta-feira (13), os policiais tomaram conhecimento do Boletim de Ocorrência (BO) que informava o furto do automóvel.

“Iniciamos as diligências, a fim de localizar o carro, e recebemos informações do Cerco Inteligente – Sistema de Monitoramento da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM) – sobre a localização do veículo”,

explicou o delegado.