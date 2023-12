Manaus (AM) – Natal é época de celebrar, agradecer e aproveitar o dia especial em família, em um lar seguro. Infelizmente, nem todos possuem o privilégio e, até mesmo, condições financeiras para arcar com os custos de ter uma casa própria, pagar contas, dar conforto aos parentes.

Segundo a Prefeitura de Manaus, em 2022, cerca de 466 pessoas viviam em situação de rua, apesar da subsecretária de Direitos Humanos na cidade, Maria das Graças Prola, estimar que a população de rua total seja de 2.000 pessoas.

Com o aumento da população de rua, grupos e instituições sociais trabalham ativamente para continuar com suas atividades, principalmente agora, no período de festas de final do ano. Em decorrência do Natal, voluntários mobilizam cidadãos para a doação de suprimentos, a fim de oferecer uma ceia digna e especial ao povo das ruas.

Grupo de Apoio Voluntário (GAV)

Foto: Arquivo Pessoal

O Grupo de Apoio Voluntário, mais conhecido como GAV, iniciou suas atividades no ano de 2000, em prol de campanhas e ações voltadas às comunidades necessitadas de Manaus e Região Metropolitana. Contando com o apoio de 100 voluntários, o grupo atende, por ano, mais de 20.000 pessoas entre os eventos que promove.

Neste ano de 2023, o GAV irá realizar duas ceias natalinas em Manaus. A primeira ocorrerá no próximo dia 22, às 19h, na Praça Heliodoro Balbi, popularmente conhecida como a Praça da Polícia. No local, serão servidas 1.000 refeições completas aos moradores do entorno do Centro, com prato principal, panetone e bebida, além de serviços de banho, corte de cabelo, distribuição de kit de roupas e sandálias. Para animar, o grupo de louvor da igreja Imune apresentará música cristã no coreto da praça.

Já no dia 23, a partir das 10h, ocorrerá outra ceia natalina na Associação Beneficente Jésus Gonçalves, localizada no bairro Colônia Antônio Aleixo, e será aberta na comunidade do bairro, em especial os moradores hansenianos. Neste dia, serão ofertadas 1.200 refeições completas, música ao vivo, sorteio de brindes e bazar, onde cada pessoa terá direito de levar 4 peças de roupas, sapatos, utensílios domésticos ou acessórios.

Uma das responsáveis pelo GAV, Fabiana Carioca explicou ao Em Tempo que o grupo social surgiu no leito de sua família, e ela se sentiu motivada a continuar com a atividade.

“A minha motivação sempre será praticar a caridade genuína. Nas ações, aprendo a ser mais humana, mais solidária e, principalmente, empática. Tem uma música que em parte dela diz assim: ‘fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela'”, contou Carioca.

Para continuar com a atividade, o grupo também recebe a ajuda de pessoas que se sensibilizam com as ações. Fabiana separou que alguns itens que estão sendo prioridades nas doações, são eles:

12 caixas de frango

500 refrigerantes pequenos

1000 copos pequenos de sorvete

4 caixas de luva GG

200 sacos de 150 litros reforçado

400 sacolas de 10kg

200 sacolas 20kg

500 colheres descartáveis de refeição

A entrega dos suprimentos pode ser feita na rua Benjamim Lima, nº 169, Bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus. Também há a opção do grupo buscar a doação, basta entrar em contato através das redes sociais.

Casa Azul Amazônia

Foto: Divulgação



A Casa Azul Amazônia é uma Organização Sociedade Civil (OSC) sem fins lucrativos, situada na Rua Luzia Contente, Conj. Kissia, bairro Dom Pedro, que nasceu através da Associação de Apoio Lar de Vitórias e tem o objetivo de atender crianças com deficiência em vulnerabilidade social.

A instituição abriu as portas em agosto desse ano e oferta serviços de psicologia, pedagogia, fisioterapia, fonoaudiologia, hidroterapia, serviço social, arte e pintura. Atualmente a instituição atingiu o limite de atendimento diários e os novos inscritos estão em lista de espera e segundo a presidente da instituição Elaine Costa, a equipe está trabalhando incansavelmente para poder atender mais crianças.

Para continuar atendendo àqueles que precisam, a Casa reforçou, neste período de festas de fim de ano, a campanha permanente de doações de alimentos, fraldas e medicamentos para as crianças deficientes que recebem atendimento na instituição.

“Esse é um período importante para a casa garantir a qualidade nos atendimentos que serão ofertados no início do ano”, enfatizou a presidente da instituição, Elaine Costa.

Para ajudar a instituição Casa Azul Amazônia com doações, você pode entregar mantimentos na Rua Luiza Contente, conjunto Kissia, bairro Dom Pedro, de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, ou através do Pix: CNPJ N° 21.929.495/0001-08. Outras informações são repassadas através do WhatsApp (92) 98490-7536.

Iniciativa humanitária nacional

Foto: Reprodução/ iStock



O Grupo Grau Educacional também fará uma ação solidária em prol do Natal, que será realizada em todas as mais de 140 unidades espalhadas pelo Brasil. A instituição lançou uma campanha abrangente de assistência à comunidade, focada em auxiliar pessoas em situação de rua, crianças em creches e abrigos.

A iniciativa, que iniciou na última segunda-feira (11), visa apoiar a comunidade local por meio da arrecadação de alimentos, roupas, produtos de higiene, água mineral e brinquedos. Em Manaus, as doações serão direcionadas para a Instituição Casa Andrea.

Reconhecendo a relevância da ação, as doações serão organizadas por curso, possibilitando uma distribuição eficiente e abrangente para beneficiar o maior número possível de pessoas em necessidade. Para incentivar ainda mais a participação, alunos e colaboradores estarão envolvidos em uma gincana solidária. O período de arrecadação se estenderá até o dia 23 de dezembro.

O gestor da unidade de Manaus, Júnior Pinheiro, expressou a dedicação da unidade em ultrapassar o papel tradicional de uma instituição educacional.

“Estamos comprometidos em cultivar cidadãos responsáveis e solidários, e essa iniciativa reflete nosso empenho em contribuir para a construção de uma comunidade mais forte e coesa”, finalizou Pinheiro.

