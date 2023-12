Projeto da Aleam entrega mil cestas básicas a instituições sociais de Manaus

Manaus (AM) – O programa Assembleia Participativa da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) distribuiu mil cestas básicas para 10 instituições sociais de Manaus, nesta sexta-feira (15). Na próxima semana, serão entregues mais três mil cestas básicas a outras instituições escolhidas.

O presidente da Assembleia Legislativa, Roberto Cidade (União Brasil), prestigiou o evento, acompanhado dos deputados Carlinhos Bessa (PV), Sinésio Campos (PT), João Luiz (Republicanos) e Mário César Filho (União Brasil) e realizou a cerimônia de entrega simbólica das cestas básicas aos representantes das instituições atendidas.

A cerimônia marca um ano repleto de ações filantrópicas, como doação de leite em pó e brinquedos às crianças atendidas pelo Grupo de Assistência à Criança com Câncer (GACC) em outubro, auxílio no funeral de servidores e em procedimentos cirúrgicos.

“Esse programa que ajuda a minimizar o sofrimento das pessoas de Manaus e do Amazonas, hoje entrega mil cestas básicas a 10 instituições. Semana que vem nós entregaremos mais três mil cestas básicas, fruto do trabalho e da união dos servidores”, explicou Roberto Cidade.

Cidade acrescentou ainda que ficou feliz em poder realizar a ação como presidente da Assembleia. “A Aleam dá uma demonstração de grandeza ao apoiar e incentivar famílias carentes do nosso estado. Parabéns ao programa Assembleia Participativa, a todos os servidores envolvidos, a todos os diretores e principalmente a toda a população que acompanha a Assembleia”, elogiou.

O diretor-geral adjunto da Assembleia Legislativa, Igor Pantoja, que coordena o programa, lembrou que já foram contempladas mais de 40 instituições e 30 servidores atendidos. “Nesta última ação do ano de 2023 serão contemplados seis servidores e seus dependentes, e hoje mais 10 associações, vão receber essas cestas básicas, adquiridas através das doações dos servidores, que voluntariamente doam uma quantia mensal para o programa. Na semana que vem, outras 13 instituições serão beneficiadas de forma itinerante”, explicou.

Instituições beneficiadas

Nesta sexta-feira, as instituições que receberam as cestas básicas foram a Associação Amigos Anjos da Guarda, do bairro Aleixo; Liga Municipal Desportiva do Morro da Liberdade; Núcleo de Assistência Professora Tereza Siqueira (Educandos); Instituto Autismo no Amazonas (Parque 10); Instituto Restaurar (Nova Cidade); Associação Moradores e Comunitários do Bairro Jesus Me Deu (Colônia Terra Nova); Instituição Verde Esperança (Armando Mendes); Área Missionária Santa Rita de Cássia (Ouro Verde); Associação Comunitária do Alvorada e Instituto Melo Morais (Redenção).

Lilian Vasconcelos, coordenadora-geral do Instituto Restaurar, afirmou que a doação das cestas básicas fará uma grande diferença na vida das cerca de 400 famílias atendidas em vulnerabilidade social. “Atendemos adultos de 18 a 59 anos, fornecendo assistência psicológica, cursos profissionalizantes, direcionados para a empregabilidade. E essas cestas vão para aquelas famílias que estão em extrema pobreza. Então, com certeza vai fazer a diferença na ceia de Natal deles. Nós sempre falamos, não só no Natal, mas com certeza, sempre nessa época, é preciso abrir o nosso coração”, disse.

Juntos por uma sociedade melhor

O programa “Assembleia Participativa” é uma iniciativa implementada mediante a contribuição voluntária de servidores e deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas.

Destina-se a prestar apoio a instituições que atuam em prol da cidadania, assistência social, saúde, esporte, música, cultura e lazer, bem como a servidores ativos e inativos da referida Casa Legislativa, incluindo seus dependentes que se encontram, comprovadamente, em situação de vulnerabilidade.

A manutenção do programa ocorre mediante doações efetuadas por meio da autorização para desconto em folha de pagamento, um procedimento que os servidores podem escolher aderir. Para tal, os interessados devem dirigir-se à Diretoria de Assistência Social ou à Diretoria Geral Adjunta, onde poderão preencher o formulário correspondente para autorizar o mencionado desconto em folha.

*Com informações da Assessoria

