Grupo Sempre Estrelas faz estreia no Pagode do Decreto

O Pagode do Decreto recebe neste domingo (17) a estreia do Grupo Sempre Estrelas, que tem por objetivo dar continuidade ao legado deixado por Negão Estrela, vocalista da banda, que faleceu no mês passado.

O grupo será comandado por Luan Canário, Cassiano Souza e Vitinho. O trio de vocal vem para conquistar e envolver ainda mais o público com um repertório misto que vai desde o Samba Raiz, Romântico, Swing, MPB e tem como influências musicais artistas como Sorriso Maroto, Thiaguinho, Zeca Pagodinho, Leci Brandão, Beth Carvalho, Fundo de Quintal, Exaltasamba, entre outros.

Além do Grupo Sempre Estrelas, o Pagode do Decreto também recebe Dennys Salvador, Elite do Samba, Julinho, Yurii e Dj Rogério. O Grupo Sempre Estrelas vem com planos para gravar um DVD no próximo ano, apresentando músicas inéditas e reinterpretações de sucessos do pagode.

O pagode

O Pagode do Decreto já virou tradição em Manaus e acontece todo domingo a partir das 17h, no Espaço Via Torres, localizado na Avenida das Torres, zona Norte da capital. Com um espaço amplo e investindo em infraestrutura, ambiente moderno, confortável e instagramável, o pagode tem reunido mais de cinco mil pessoas por evento.

Os ingressos antecipados podem ser adquiridos por meio da plataforma do SYMPLA e também através do Whatsapp (92) 98460-7941 e também pelo Instagram (@decretomanaus). A lista vip também está aberta no perfil oficial do evento e os 300 primeiros que colocam o nome na lista e chegam antes das 20h não pagam entrada. Contudo, quem está com nome na lista, até 21h paga somente R$20.

Saiba quem são os vocalistas

De lar cristão, Luan Canário começou tocando contrabaixo em 2011. Mas, a trajetória musical deu início em setembro de 2013, quando representou a fábrica LG no Concurso de Calouros dos Industriários em Manaus, onde foi ganhador da competição.

“Acredito que, com muito trabalho e talvez guiado pelo destino, é possível alcançar o reconhecimento, construir uma carreira consolidada e, acima de tudo, ser respeitado por oferecer um trabalho de excelência, sem menosprezar ou diminuir ninguém. Mantenho a fé de que, neste novo desafio, conquistaremos feitos inimagináveis juntos. Pois, embora possa ir longe sozinho, é com amigos que ultrapassamos nossos limites e alcançamos novos horizontes”, disse.

O camisa 10 do grupo, como é conhecido Cassiano Souza é vocalista, violinista e o produtor musical da banda. Cassiano é considerado um dos melhores violonistas de Manaus, já produziu bandas de grandes nomes na capital e atualmente produz e faz parte do Grupo Sempre Estrelas.

“É uma honra produzir uma banda como essa, e ser frente junto com esses dois cantores que eu tenho admiração e respeito, sem contar os músicos, que são sensacionais e fazem o show acontecer junto com a gente, e vem muita novidade por aí”, declara.

A nova promessa do pagode, Vitinho começou a carreira aos 13 anos, fazendo participações em pagodes na capital. Em 2014 se inscreveu no The Voice Kids, onde chegou até a penúltima etapa, porém, devido algumas dificuldades não conseguiu prosseguir. Mas não parou por aí, entrou para o coral infantil do Amazonas, onde passou 5 anos. Teve uma pausa de dois anos na carreira, mas em 2021 entrou em uma banda de pagode famosa e ficou durante um ano e meio hoje retorna aos palcos, agora com o Grupo Sempre estrelas.

“Passei por uma fase de cuidados respiratórios que só fortaleceram a minha vontade de cantar, hoje retorno aos palcos com o Grupo Sempre Estrelas, um sonho que começa e que vem para mudar a vida de todos nós.”, ressalta.

*Com informações da assessoria.

Leia mais

Decreto recebe ‘Quintal do Thiago Martins’ que promete show com clássicos do pagode em Manaus