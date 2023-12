Confira o calendário dos pagamentos 2024 de aposentados e pensionistas da Prefeitura de Manaus

Manaus (AM) – O calendário oficial de pagamentos de 2024 dos aposentados e pensionistas da Prefeitura de Manaus, divulgado pela Manaus Previdência, já está disponível para consulta. Tanto as datas dos proventos mensais quanto das 1ª e 2ª parcelas do 13º estão agendadas para o exercício.

Aproximadamente 6,6 mil aposentados e 1.800 pensionistas estão aptos a receber o montante que gira em torno de R$ 40 milhões mensalmente.

“É importante divulgarmos com antecedência esse calendário de pagamentos, para que os aposentados e pensionistas tenham seu direito à informação cumprido, além do ato colaborar para o planejamento dos aposentados e pensionistas. E claro, isso também é uma maneira de mostrar a transparência com que a Manaus Previdência conduz esse processo”, explica a diretora de Previdência da autarquia, Ana Silvia Domingues.

Calendário

O primeiro pagamento do ano de 2024 será no dia 25 de janeiro. Em fevereiro e março, será no dia 27, e em abril, no dia 26. Nos meses de maio e junho, está agendado para o dia 27. Em julho, será no dia 26, e em agosto e setembro, em 27. Os pagamentos no último trimestre acontecem da seguinte forma: em outubro, dia 25; em novembro, 27; e em dezembro, marcado para o dia 20.

13º salário

Está previsto o pagamento do 13º salário em duas parcelas, sendo a primeira programada para o dia 27 de junho, juntamente com o pagamento corrente.

A segunda parcela está agendada para o dia 27 de novembro, também com o pagamento corrente do mês.

O calendário de pagamentos do exercício 2024 está publicado no Diário Oficial do Município (DOM) do dia 21 de novembro deste ano, com a Portaria nº 892/2023-GP/Manaus Previdência.

