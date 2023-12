Linhas de ônibus 640, 448 e 415 passam por mudanças em Manaus a partir desta sexta (22)

As alterações ocorrem após os estudos realizados por técnicos do instituto em conjunto com órgãos de segurança visando oferecer mais segurança aos passageiros do sistema de transporte de Manaus.

Com o objetivo de oferecer o sistema de transporte público da cidade, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), irá alterar o ponto de paradas de três linhas de ônibus nesta sexta-feira (22), no sentido Centro/bairro.

As alterações ocorrem após os estudos realizados por técnicos do instituto em conjunto com órgãos de segurança visando oferecer mais segurança aos passageiros do sistema de transporte de Manaus.

As linhas que trafegam na avenida Torquato Tapajós com destino a avenida Max Teixeira (sentido Centro/bairro), passarão a atender a parada da direita em frente à empresa TPV (antiga Philips) e, também, a parada em frente à Farmabem, na avenida Max Teixeira. Veja lista abaixo.

640 (Terminal 4/ Terminal 3 / Cidade Nova / Estação 4 / Estação 2 / Estação 1/Centro);

448 (Cidade de Deus / Terminal 3 / Estação 4 / Estação 2 / Estação 1 / Terminal 1 / Centro);

415 (Terminal 3 / Estação 4 / Terminal 2 / Cachoeirinha).

Com a mudança, as três linhas deixam de realizar embarque e desembarque de passageiros na plataforma do Futuro (avenida Torquato Tapajós) e plataforma Max Teixeira (avenida Max Teixeira). A medida visa dar mais velocidade e segurança na operação das referidas linhas.

No sentido bairro/Centro, as linhas irão parar normalmente nas plataformas elevadas.

Leia mais

Linhas de ônibus passam por mudanças em Manaus