A cantora brasileira Ana Castela aproveitou a passagem surpresa de Beyoncé por Salvador para brincar com seus fãs. A boiadeira disse que vai emprestar o cavalo, usado na gravação do seu DVD, para a estrela internacional.

“Quem me julgou, hoje a Beyoncé mandou mensagem pedindo o cavalo emprestado”, brincou Ana. Em seguida, ela continuou: “Uai, empresto, pra já”. “Tá saindo do Paraguai para ir pra Salvador”, concluiu Ana Castela aos risos.

Ana Castela gravou seu DVD no mesmo dia da estreia da turnê mundial de Renaissance, de Beyoncé. Além da data, os fãs logo notaram a presença de um cavalo prateado, que também é utilizado na identidade visual do projeto da estrela internacional.

Beyoncé em Salvador

Beyoncé causou um alvoroço em Salvador (BA) após realizar uma aparição surpresa no evento Club Renaissance, na última quinta-feira (21). A festa exclusiva marcou a pré-estreia do filme Renaissance: a film by Beyoncé no Brasil.

A artista fez questão de subir ao palco para falar com o público presente. “É uma honra estar aqui de novo. Não há ninguém como vocês. A primeira e única. Bahia!”. Beyoncé esteve em Salvador pela primeira vez em 2010.

*Com informações do Metrópoles

