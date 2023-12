Após muito mistério, a cantora Beyoncé fez uma aparição de menos de dez minutos em Salvador, na Bahia, na noite desta quinta-feira (21), para promover o lançamento de seu filme: “Renaissance: A Film by Beyoncé”, que mostra os bastidores da turnê mundial realizada pela cantora neste ano.

A estreia do filme no Brasil ocorreu em Salvador e, depois do lançamento, fãs de Beyoncé foram convidados para a festa exclusiva.

Com a bandeira da Bahia sobre os ombros, Beyoncé deixou os fãs extasiados.

“Não foi possível trazer a Renaissance Tour, mas estou muito feliz de dar o filme Renaissance para que vocês possam fazer parte do Renaissance, porque vocês são o Renaissance.”



Beyoncé ❤️pic.twitter.com/4adhX9BiW9 — BEYHIVE (@beyhivecombr) December 22, 2023

Por volta das 23h12 (de Brasília), a artista foi recebida com fogos no palco da festa “Club Renaissance”, no Centro de Convenções. Com sorriso no rosto, ela saudou o público que marcou presença no première de seu longa.

“Não há ninguém como vocês. A primeira e única, Bahia. Quero que vocês aproveitem o resto da noite. Estou muito feliz de ver vocês”, disse Beyoncé

A artista norte-americana afirmou que escolheu vir para Salvador por ver semelhança da cidade com o projeto Renaissance.

“Era muito importante para mim estar aqui na Bahia. RENAISSANCE é sobre liberdade, beleza, alegria. Tudo que vocês brasileiros representam. Estou muito feliz de estar aqui e ver o rosto lindo de vocês”, completou.

A cantora estava trajada da cabeça aos pés na cor prata — em referência a capa do disco “Renaissance” — e com a bandeira do estado da Bahia em mãos. Ela até tentou fazer os fãs ficarem quietos com o desafio do “mute”, tradição nos shows da turnê “Renaissance”, mas não conseguiu.

A presença da artista no palco da première de lançamento de seu filme durou menos de dez minutos. Em seguida, a cantora Luanna Monttya subiu ao palco para dar continuidade ao evento.

Beyoncé não vinha ao Brasil desde 2013, quando participou do Rock in Rio e fez apresentações em Belo Horizonte, Fortaleza, São Paulo e Porto Alegre.

Desde o lançamento da turnê Renaissance, fãs esperam pelo anúncio de shows em solo brasileiro, o que ainda não aconteceu. Beyoncé já levou a apresentação para países da Europa e da América do Norte.

*Com informações da UOL e Terra.

