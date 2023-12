“Presente de Natal”: Flamengo anuncia De La Cruz, que chega do River Plate por R$ 80 milhões

Rio de Janeiro (RJ) – O Flamengo anunciou oficialmente a contratação de Nicolás De La Cruz, meio-campista do River Plate-ARG, neste domingo (24). O Rubro-Negro pagou a multa rescisória do uruguaio, no valor de US$ 16 milhões (R$ 79,1 milhões), tornando-o a quarta maior aquisição da história do clube. Nas redes sociais, o clube confirmou a chegada do jogador como um “presente de natal” aos torcedores.

“Já não sabe, Nação? A maior torcida do mundo merece todos os presentes! O De La Cruz é nosso”, escreveu o perfil do Flamengo.

De La Cruz era desejo antigo da diretoria do Flamengo, que já tentou a sua contratação na última janela de transferências, no meio de 2023. Na ocasião, o River Plate endureceu a negociação, já que não queria “reforçar” um rival na disputa pelo título da Libertadores. O Rubro-Negro optou por não pagar a multa rescisória na época.

Nicolás De La Cruz tem 26 anos e pode exercer diferentes funções táticas, como segundo volante, meia-armador ou aberto pelo lado do campo. O uruguaio foi um dos principais destaques do River Plate nas últimas temporadas. Defendendo o clube argentino, ele foi campeão da Libertadores de 2018, além de bicampeão argentino. Companheiro de Arrascaeta na seleção uruguaia, o meia já atuou em 25 partidas com a camisa da Celeste.

*Com informações de Lance

