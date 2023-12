‘Réveillon dos Réveillons’ terá seis atrações nacionais e acontece em duas áreas de Manaus

Manaus (AM) – O ‘Réveillon dos Réveillons’,no dia 31 de dezembro, terá seis atrações nacionais em duas áreas da cidade: Ponta Negra, Zona Oeste, e Parque Amazonino Mendes, entre as zonas Leste e Norte da cidade. O anúncio da Prefeitura de Manaus aconteceu nesta sexta-feira (22). O início das atividades de fim de ano está marcado para às 20h, com término previsto para às 5h do dia 1º de janeiro de 2024.

“Já é uma tradição a realização da festa de Réveillon pela prefeitura. É um evento que consta em nossa programação anual e temos procurado oferecer uma celebração à chegada do novo ano cada vez melhor. E isso contempla todos os públicos e pontos diferentes da cidade. A ideia é que nossa população comemore, com muita alegria, o ano novo”, destacou o prefeito David Almeida.

As festas, coordenadas pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), terão atrações como a cantora Joelma, Kevin o Chris, Eduardo Costa, JM Puxado, DJ Arana e Dorgival Dantas.

Todos os órgãos municipais e estaduais já estão em tratativas, visitas técnicas e reuniões de alinhamento para garantir bem-estar e segurança para a população manauara que se dirigir a qualquer um dos dois lugares de maior concentração.

Atrações

A cantora Joelma, que reuniu 135 mil pessoas no aniversário de Manaus 2023, promete levar o público à loucura com o lançamento do seu mais novo DVD, na Ponta Negra. Ainda na Zona Oeste, o MC Kevin o Chris promete entregar nada menos do que apresentou no festival “Sou Manaus Passo a Paço 2023”. Para fechar a programação na praia da Ponta Negra, o público terá, ainda, a participação de Dorgival Dantas.

Já no parque Amazonino Mendes, a festa ficará por conta dos artistas Eduardo Costa, JM Puxado e DJ Arana.

Além da Ponta Negra e Parque Amazonino Mendes, a prefeitura ainda dará apoio, com estruturas, para a realização de festas de passagem de ano em mais cinco pontos da cidade: Amarelinho, no Educandos, Viver Melhor, Zona Norte, Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste, Matriz Africana, na Ponta Negra.

Réveillon Gospel

Para o público Cristão Evangélico, a Prefeitura de Manaus está trazendo as cantoras Cassiane e Fernanda Brum, com muito louvor e adoração, para a festa que será realizada no dia 30 de dezembro, na Ponta Negra, a partir das 19h.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Tradição das frutas nas ceias de Natal e Réveillon é um hábito saudável afirma nutricionista

Fim de ano em Manaus: Juma Ópera terá cardápios especiais de Natal e Réveillon

Prefeito de Manaus registra denúncia na Polícia Federal após ser alvo de áudio criminoso