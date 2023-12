VÍDEO: carro é atingido por trem após estancar em linha ferroviária

Motorista foi socorrido pelo SAMU com dores no braço esquerdo

Câmeras de segurança de um estabelecimento registraram o momento em que um carro foi atingido por um trem no bairro Liberdade, em Parnamirim, em Natal, Rio Grande do Norte, nesta quinta-feira (28).

Segundo testemunhas, o veículo de passeio cruzava a linha férrea por volta das 8h30 e estancou. O trem, que vinha no sentido Natal/São José de Mipibu, não teve condições de parar e acabou o atingindo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer o motorista, que reclamava de dores no braço esquerdo. Ele foi levado consciente para o hospital.

Em nota, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que o sistema continua a operar normalmente, e complementou afirmando que “incidentes envolvendo o sistema ferroviário podem ser evitados com o simples respeito às normas e condutas de segurança nas proximidades da via férrea e sobre as Passagens de Nível”.

“A via férrea é de uso exclusivo dos trens e sua transposição por pedestres e veículos deve ser realizada por meio das Passagens de Nível, mediante a conduta de parar, olhar e escutar, antes da travessia, conforme legislação vigente”, continuou a CBTU.

VÍDEO: Carro é atingido por trem após carro estancar em linha ferroviária. pic.twitter.com/dizX0rEjkw — Portal Em Tempo (@emtempofb) December 28, 2023

*Com informações do g1

