Katy Perry vai se apresentar no Rock in Rio 2024, afirma colunista

Fãs vibraram com a notícia nas redes sociais; Festival ocorre em setembro, no Rio de Janeiro

A possibilidade de Katy Perry se apresentar no Brasil repercutiu entre os fãs nas redes sociais. O colunista do O Globo, Ancelmo Gois, informou, neste sábado (30), que a cantora norte-americana é uma das confirmadas na line-up do Rock in Rio 2024. O festival ainda não confirmou a participação.

A diva pop soma 143 milhões de discos em todo o mundo, com álbuns como Prism, Witness e Camp Katy, e acumula 1 bilhão de reproduções na plataforma Spotify. Será a terceira apresentação da Rainha do Camp no Brasil, com última visita ao país em 2018.

A lista de confirmados, entre atrações nacionais e internacionais, até o momento inclui: Ed Sheeran, Imagine Dragons, Ne-Yo, Joss Stone, Lulu Santos, Ludmilla, Jão, Gloria Groove e Luísa Sonza.

O Rock in Rio 2024 acontecerá nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

