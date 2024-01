Confira o que comer na virada de ano para atrair sorte e dinheiro em 2024

A chegada de um novo ano sempre vem recheada de carinho, afeto, amigos, família, esperanças e desejos de prosperidade, e tudo isso pode ser traduzido em sua ceia de Ano Novo. Existem comidas que, além de estarem envolvidas em rituais, também simbolizam sorte, amor e abundância. Veja a lista de simpatias para fazer durante a virada de ano:

Uva

Em primeiro lugar, cultuada desde a Antiguidade, a uva é uma fruta muito conhecida por atrair sorte e não pode faltar na ceia de Ano Novo. Na virada do ano, você deverá comer 12 uvas, uma para cada mês e guardar os caroços na carteira. Essa simpatia fácil traz dinheiro e saúde para os novos 365 dias.

Romã

Romã também é uma fruta super tradicional e que não pode faltar na ceia de Ano Novo. Além disso, ela é a opção ideal para quem busca atrair prosperidade e abundância, mas não come carne. Para fazer a simpatia basta, na hora da virada, comer a Romã e guardar as sementes na carteira.

Lentilha

Famosa e saborosa, é um consenso geral que lentilha não pode faltar na ceia de Ano Novo. Esse grão traz fartura, então você deve ter uma porção de lentilhas em seu prato no primeiro dia do ano. Para essa simpatia, o preparo do grão fica a critério de quem está fazendo e pode ser conter qualquer tipo de acompanhamento.

Carne de porco

O porco não pode faltar na ceia de Ano Novo. Isso porque o animal carrega a simbologia de sempre estar caminhando com seu focinho para frente, assim representando o progresso, a abundância e a fartura. Os cortes mais populares para o réveillon são o lombo e a costela.

