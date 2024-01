VÍDEO: Homens são flagrados durante momento íntimo em praia

As celebrações pela virada de ano foram bem animadas nas praias do Rio de Janeiro, a Praia do Forte, em Cabo Frio foi cenário para um cena que viralizou nas redes sociais. Dois homens foram flagrados fazendo em momento íntimo na praia. Os dois foram filmados sem perceberem, e o vídeo viralizou no X (antigo Twitter).

“Que mancada… papo reto ., essas paradas está passando dos limites para geral … o ser humano não está evoluindo e sim regredindo”, disse um internauta. “Por esses dias saiu um casal hétero trepando e geral nos comentários falou que era pra deixar os outros trepar em paz e ser feliz”, disse outro.

Homens são flagrados em momento íntimo em praia do Rio de Janeiro.

⚠️ Homens são flagrados em momento íntimo em praia do Rio de Janeiro. pic.twitter.com/gcC04G8e2k — Portal Em Tempo (@emtempofb) January 4, 2024

*Com informações site Nova Mulher

