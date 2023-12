Reynaldo Gianecchini tem vídeo íntimo vazado nas redes sociais; ASSISTA

Reynaldo Gianecchini teve um vídeo íntimo divulgado nas redes sociais. O registro, que viralizou na madrugada desta sexta-feira (29), mostra o ator de 51 anos se masturbando enquanto conversa com um rapaz. No Brasil, a divulgação de tal material sem consentimento é crime previsto em lei.

Até o momento, Reynaldo Gianecchini não se pronunciou sobre o assunto. Também é possível que todo o conteúdo do vídeo tenha sido manipulado ou fruto de inteligência artificial. No X/Twitter, as imagens levaram o nome do ator aos assuntos mais comentados do país.

O artigo 218-C do Código Penal Brasileiro pune quem disponibiliza, divulga e transmite, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. A pena de reclusão é de um a cinco anos e pode ser aumentada de 1/3 a 2/3 se a prática envolver vingança ou humilhação.

A última postagem do famoso no Instagram mostra o “depois, durante e antes” de uma ida ao salão de beleza para retocar o visual. O galã abriu mão dos fios grisalhos e voltou à tonalidade preta no cabelo e na barba. Confira a publicação do artista das suas redes sociais.

Pronunciamento

Julio César Oliveira, o rapaz que surgiu no vídeo íntimo de Reynaldo Gianecchini, e foi vazado nas redes sociais se pronunciou após a grande repercussão causada pela exposição do ator.

Através do Instagram, por meio de uma publicação feita no perfil da jornalista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, o rapaz afirmou ter tido seu perfil hackeado e não se responsabilizou pelo vazamento das imagens íntimas do galã ex-global, de 51 anos.

“Ninguém permitiu vocês a hackear o celular e pegar coisas que não são de vocês para expor na mídia. Deixem as pessoas em paz, se vocês não transam, deixem as pessoas fazerem. Pare de cuidar da vida dos outros”, disse Julio Oliveira.

Julio César Oliveira, o rapaz do vídeo íntimo de Reynaldo Gianecchini (Foto: Reprodução/Instagram)



*Com informações do UOL

