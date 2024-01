Número de empresas amazonenses incluídas no Cadastur cresce 130,56%

Manaus (AM) – Em um indicativo claro do dinamismo no turismo do Amazonas, a Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur) divulga os dados reveladores de um aumento substancial no Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), durante o ano de 2023. Os números impressionam, evidenciando um crescimento expressivo nas atividades turísticas em comparação com o ano anterior.

Segundo o presidente da Amazonastur, Ian Ribeiro, a gestão do governador Wilson Lima tem direcionado investimentos estratégicos que impulsionaram os indicadores.

“Alcançamos mais de 2,3 mil cadastrados, representando um crescimento de mais de 130%. Esse resultado é fruto do trabalho de conscientização e dos investimentos do governo estadual no turismo”, destaca.

O comparativo geral entre 2023 e 2022 reflete um crescimento expressivo de 44,80% no total de prestadores cadastrados. Ainda mais notável é a evolução ao longo dos últimos quatro anos, uma vez que o Amazonas alcançou um aumento de 130,56%, atingindo um total de 2.633 prestadores de serviços em 2023.

Destacando-se nesse cenário, a Agência de Turismo registrou um total de 738 prestadores cadastrados, aumento de 20,98%. Os Meios de Hospedagem marcaram presença com 435 registros, crescimento de 49,48%.

Outras atividades que contribuíram foram Guia de Turismo – Pessoa Física com 369 registros, aumento de 32,26%, Transportadora Turística com 152 prestadores, crescimento de 67,03%, e Organizadora de Eventos com 151 registros, aumento de 29,06%. O Acampamento Turístico teve 21 cadastros, com um extraordinário aumento de 162,50%.

Gerido pelo Ministério do Turismo (MTur), em parceria com a Amazonastur, o Cadastur desempenha um papel crucial nesse processo, proporcionando credibilidade aos prestadores de serviços turísticos cadastrados, além de garantir uma série de benefícios e oportunidades. Com o cadastro válido por dois anos para pessoas jurídicas e cinco anos para guias de turismo, a adesão e renovação são gratuitas, oferecendo uma plataforma essencial para o ordenamento do turismo no Amazonas.

“O Cadastur, que é o cadastro dos prestadores de serviço turístico, vem crescendo exponencialmente no estado. Se compararmos 2022 e 2023, tivemos um aumento de mais de 44%, refletindo o impacto positivo do turismo no crescimento econômico e pessoal da população”, ressalta Ian Ribeiro, com otimismo diante do crescimento significativo do Cadastur no Amazonas.

Benefícios do Cadastur

O Cadastur oferece benefícios significativos aos prestadores de serviços cadastrados, como acesso a financiamentos, apoio em eventos promovidos pelo Ministério do Turismo e pelo Governo do Estado, incentivo à participação em programas federais, visibilidade nos sites do Cadastur e do Programa Viaje Legal, além de oportunidades exclusivas de capacitação.

Como se cadastrar?

O cadastro é gratuito e feito totalmente de forma virtual. Basta entrar no site https://cadastur.turismo.gov.br, preencher o formulário eletrônico e seguir as orientações.

*Com informações da assessoria

