Liquidação de início do ano garante 70% de desconto para população em Manaus

Manaus (AM) – A partir da próxima sexta-feira (5), o Shopping Manaus ViaNorte estará com a promoção “Liquida Tudo”, com até 70% de desconto em roupas, produtos de beleza, itens de decoração, eletrodomésticos e brinquedos.

O gerente de marketing do centro de compras, Vinícius Teixeira, explica que o objetivo é proporcionar economia no início de 2024. “É uma época onde as pessoas iniciam novos ciclos e desejam fazer compras. A promoção garante produtos de qualidade e preços acessíveis ao público”, disse.

A “Liquida Tudo” segue até o dia 14 de janeiro. Algumas das marcas que participam da promoção são C&A, Torra, Di Santinni, Natura, Tropical Multiloja e Havan.

Carreta da Saúde

O estacionamento externo do Shopping Manaus ViaNorte, nesta sexta-feira (5), também receberá a Carreta Móvel da Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), oferecendo vários serviços gratuitos.

O veículo ficará instalado até 19 de janeiro, funcionando das 8h às 17h, e realizará consultas e exames agendados pelo Sistema Nacional de Regulação (SisReg) para a população da Zona Norte.

