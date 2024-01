Exército pune dois oficiais por participação no 8 de janeiro

O Exército concluiu os quatro procedimentos administrativos abertos para apurar eventuais desvios nas condutas de seus oficiais nos atos de 8 de janeiro e decidiu punir dois militares.

Um deles ficou preso por três dias e outro sofreu uma advertência. Ambos integravam o Batalhão da Guarda Presidencial no Palácio do Planalto.

Os procedimentos servem para apurar eventuais transgressões disciplinares e desvios de conduta em uma operação militar.

Eles se distinguem, portanto, dos inquéritos policiais militares (IPMs), que são abertos quando já há indícios de crimes.

O Exército abriu quatro IPMs por atos decorrentes do 8 de janeiro que hoje estão sob cuidado da Justiça Militar.

Em uma delas já há condenação. Trata-se do coronel da reserva do Exército Adriano Camargo Testoni por ter xingado colegas de corporação durante os atos de 8 de janeiro, em Brasília. Na época, a CNN entrou em contato com a defesa do coronel, mas não teve resposta.

