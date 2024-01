Juíza é atacada dentro de tribunal após negar liberdade condicional a réu; VÍDEO

A juíza Mary Kay Holthus, do Tribunal Distrital do Condado de Clark, em Las Vegas, nos Estados Unidos, foi atacada durante uma audiência na quarta-feira (3), enquanto proferia a sentença de Delone Redden, condenado por agressão agravada com lesões corporais.

Nas imagens registradas por câmeras de segurança, o agressor aparece “voando” em direção à magistrada.

Antes da agressão, o advogado de Redden tentou argumentar que o cliente teria um bom comportamento em liberdade condicional. “Eu acho que vale arriscar, em vez de apenas mandá-lo para a prisão”, disse.

A juíza Mary Kay negou a possibilidade de pagar fiança devido ao histórico criminal do réu. “Com esse histórico, não dá”, afirmou.

Neste momento, Redden xingou a juíza e partiu para cima dela. No vídeo, ainda é possível ouvir ele socando a magistrada várias vezes e gritando palavrões enquanto agentes de segurança tentam contê-lo.

A magistrada não se feriu, mas um dos agentes que conteve o agressor foi hospitalizado. Depois de alguns minutos, a juíza conseguiu se levantar e foi escoltada por policiais para fora da sala do tribunal.

VÍDEO: Juíza é atacada após negar liberdade condicional a réu nos EUA pic.twitter.com/eEw9qQ2y9N — Portal Em Tempo (@emtempofb) January 4, 2024

*Com informações do Diário do Centro do Mundo

Leia mais

VÍDEO: Descontrolada, juíza grita com testemunha e exige ser chamada de ‘excelência’

Juíza é filmada em show de go-go boy dentro de tribunal; veja vídeo

Gabriela Hardt: juíza se candidata à remoção do cargo e deve deixar Lava Jato