Atividades lúdicas: Últimas vagas para ‘Colônia de Férias do Sesc’ em Manaus

Manaus (AM) – A Colônia de Férias realizada pelo Sesc Amazonas começa na próxima segunda-feira (8), com atividades lúdicas e recreativas, no Sesc Balneário, situado na Av. Constantinopla, 288, Centro, e as últimas vagas estão disponíveis.

Podem participar crianças de 6 a 14 anos, que terão acesso a uma programação completa de lazer. Nesta primeira edição de 2024, a colônia terá como temática o universo do Super Mario, trabalhando o lúdico na infância.

Dentre as atividades que serão desenvolvidas estão jogos de tabuleiro, gincanas, oficinas de comida, construção e confecção de brinquedos com materiais recicláveis, palestras educativas, lazer no parque aquático, dentre outras. Além de ser uma opção de atividade para as férias escolares, a iniciativa também visa desenvolver o trabalho em equipe, a criatividade, o cognitivo e a consciência ambiental.

A colônia ocorre de 8 a 12 de janeiro, das 8h às 17h. Os pais ou responsável legal que tenham interesse em oferecer momentos de diversão aos filhos, podem realizar a matrícula em uma das Centrais de Relacionamento do Sesc, situadas no Centro, rua Henrique Martins, nº427; Alvorada, av. Constantinopla, nº 288; e Cidade Nova, rua Visconde de Itanhaém, nº94, para obter a credencial das 8h às 17h.

Para dependentes de comerciários com a credencial Sesc, o investimento é de R$ 450 e para dependentes do público em geral, R$ 600, e inclui camisa, squeeze e alimentação. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o telefone: (92) 98423-2150.

*Com informações da assessoria

