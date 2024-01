Amazonas é o primeiro estado brasileiro a usar Paredão Móvel em operações policiais

O Amazonas é o primeiro estado do Brasil a utilizar câmeras móveis em formato compacto, em operações policiais com foco no combate à criminalidade. A ferramenta está sendo empregada durante o cumprimento da operação Impacto, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

O “paredão móvel” é um sistema de videomonitoramento capaz de identificar restrições em veículos que circulam no perímetro onde as câmeras são colocadas. A partir das informações captadas pela ferramenta, os militares que atuam em cumprimento de operações policiais passarão a realizar abordagens com mais precisão de carros ou motos suspeitos.

“É a primeira vez que essa tecnologia, desta forma, é empregada no Brasil. Isso certamente dará mais eficiência para as nossas operações policiais”, disse o secretário da SSP-AM, coronel Vinicius Almeida.

As ações que ocorrem com o apoio da ferramenta têm como objetivo reduzir os índices de criminalidade em Manaus, e continuarão sendo realizadas em diferentes zonas da capital do Amazonas de forma itinerante.

O “paredão móvel” se soma ao cerco inteligente de videomonitoramento da SSP-AM, que possui centenas de câmeras de monitoramento em tempo real. A ferramenta, implantada pelo Governo do Amazonas em 2021, é utilizada pelo sistema de segurança pública do Amazonas com o objetivo de combater ações criminosas praticadas em Manaus, bem como auxiliar na identificação de veículos com restrição de roubo ou furto.

