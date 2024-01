Suspeito de matar pedreiro é preso durante audiência de custódia em Manaus

Prisão preventiva do suspeito foi cumprida no momento em que ele estava em audiência de custódia, por violência doméstica

Francinaldo de Sena de Souza, de 48 anos, foi preso na segunda-feira (8) pelo homicídio do pedreiro Jozimar Alves de Souza, que tinha 48 anos. O crime ocorreu no dia 5 de dezembro de 2023, na rua 15 de Janeiro, bairro Mauazinho, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a delegada Deborah Barreiros, adjunta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a motivação do crime teria sido o fato de Jozimar ter ido cobrar Francinaldo a respeito do pagamento de serviços prestados por ele.

“A vítima trabalhava como pedreiro, havia trabalhado para o autor e não recebeu pelo serviço. Então, Jozimar foi a procura de Francinaldo para cobrá-lo e este, por sua vez, revoltou-se e foi atrás de criminosos para ceifarem a vida da vítima. Na ocasião, os envolvidos desferiram diversas facadas contra o pedreiro”, disse.

Ainda segundo a delegada, a prisão preventiva do suspeito foi cumprida no momento em que ele estava em audiência de custódia, por violência doméstica no âmbito da Lei Maria da Penha.

“Referente aos demais envolvidos, as equipes policiais continuarão com as diligências para encontrá-los”, relatou a delegada.

Francinaldo de Sena de Souza responderá por homicídio e ficará à disposição do Poder Judiciário.

