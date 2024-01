‘Gambá’ é preso por homicídio após 18 anos foragido em Manaus

O foragido da Justiça, Aliçon dos Reis Santana, de 44 anos, conhecido como “Gambá”, foi preso na quarta-feira (3), pelo homicídio de Alex Alexandre Souza Farias, ocorrido no dia 10 de outubro de 2005, na rua Danilo Corrêa, bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus.

Conforme o delegado Ricardo Cunha, “Gambá” foi o responsável por atrair Alex Alexandre até o local do crime, para que ele fosse executado. A vítima e o autor eram conhecidos da vizinhança.

“Na época do crime, ele chegou a ser preso em flagrante por uma equipe policial da DEHS. As diligências na data de ontem iniciaram após uma denúncia anônima ser formalizada por meio do número 181, da SSP-AM, na qual informava a localização do criminoso”, disse.

Ainda segundo o titular, as equipes da DEHS e Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência do Amazonas (Seai) confirmaram a veracidade da denúncia e foram até o bairro Petrópolis, onde cumpriram o mandado de prisão em razão de sentença condenatória do foragido.

Aliçon dos Reis Santana foi condenado a 12 anos de reclusão por homicídio e ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

