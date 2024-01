Três linhas de ônibus da Zona Leste de Manaus terão mudanças neste final de semana

Manaus (AM) – No próximo final de semana, itinerários de linhas de ônibus serão alterados pela Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), para otimizar o sistema de transporte público da cidade. As mudanças serão em três linhas que atendem as Zona Leste.

No próximo domingo (14), as linhas 604 – Antônio Aleixo/ Terminal 2/ Centro e 619 Puraquequara/ Terminal 2/ Centro, nos dias de domingos e feriados, passarão a operar até o Terminal 5 (T5), no bairro São José. Para chegar ao T5, as duas linhas cumprirão itinerário pela alameda Cosme Ferreira, onde os usuários terão como opção a linha 621 – Distrito 2/ Nova Vitória/ Terminal 2/ Centro, para chegar ao Terminal 2 (T2) ou ao centro da cidade.

Na próxima segunda-feira (15), a linha 619 terá o itinerário mudado, em dias úteis e nos sábados, e fará seu percurso pela avenida dos Oitis, deixando de atender a alameda Cosme Ferreira e avenida Autaz Mirim. A medida visa dar mais velocidade à operação da linha, bem como reduzir o tempo de chegada ao Terminal 2 e Centro.

*Com informações da assessoria

