Central do Empreendedor oferece coworking e salas gratuitas para a população em Manaus

Manaus (AM) – A Central do Empreendedor, localizada nas dependências do shopping Phelippe Daou, Zona Norte de Manaus, disponibiliza agendamento para uso do espaço coworking, salas de reunião e treinamento para os empreendedores das zonas Norte e Leste, de forma gratuita. O local é administrado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi).

O agendamento do espaço está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, por meio do link: minhaagendavirtual.com.br/centraldoempreendedor. O local dispõe de salas de reunião com oito lugares, equipadas com televisão, pontos de energia, acesso Wi-Fi, mesas e cadeiras. Já o espaço coworking possui 23 estações de trabalho, com acesso à internet e ambiente climatizado.

“Esse espaço foi construído nos mesmos moldes do que temos no Casarão da Inovação Cassina. É o primeiro coworking público da Zona Norte, com capacidade de atendimento de grande porte. O empreendedor agora terá um espaço para realizar reuniões de negócios, entre outras atividades, em um local totalmente dedicado para isso”, afirmou o titular da Semtepi, Radyr Júnior.

A Central do Empreendedor foi inaugurada em dezembro de 2023. Além dos serviços disponíveis para agendamento, abriga a 1ª Casa do Trabalhador de Manaus, que oferece vagas de emprego do Sine Manaus, atendimento psicológico, social e aulas de qualificação profissional.

*Com informações da assessoria

