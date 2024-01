VÍDEO: policial é morto por colega dentro da viatura com tiro na cabeça

O soldado Yago Monteiro Fidelis, da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), morreu na tarde deste domingo (14). Ele foi baleado na cabeça por um sargento, que tirou a própria vida em seguida.

O caso ocorreu na manhã deste domingo, no Recanto das Emas, no Distrito Federal (DF). Yago chegou a ser levado em estado gravíssimo ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT), mas não sobreviveu.

O PM que se matou foi identificado como sendo o segundo-sargento Paulo Pereira de Souza. O soldado baleado se chama Yago Monteiro Fidelis; e o motorista, o segundo-sargento Diogo Carneiro dos Santos.

Informações iniciais indicam que a viatura, no momento em que ocorreram os disparos, tinha três policiais. O sargento estava na parte de trás e teria disparado contra a cabeça do soldado que estava ao lado do motorista. O condutor do veículo conseguiu escapar antes de ser atingido.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 27ª DP.

Confira o vídeo:

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

‘Luquinhas’ é morto durante troca de tiros com a polícia em Manaus

Homem é morto com cinco tiros no interior do Amazonas

‘Negão’ é morto a tiros em parque de diversões em Manaus