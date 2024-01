Homem é preso por estuprar quatro crianças da mesma família no Amazonas

Manaus (AM) – Um homem, de 47 anos, foi preso no sábado (13), em Borba (a 151 quilômetros de Manaus), por estupro de vulnerável de quatro crianças, que ocorreu entre os anos de 1993 e 2007. De acordo com as investigações da Polícia Civil, o acusado é irmão de três vítimas e tio de outra, que tinham idades entre 5 e 8 anos, à época.

Segundo os policiais civis da 74ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Borba, as investigações em torno dos crimes iniciaram recentemente, após ter sido realizada uma denúncia contra o suspeito na unidade policial.

“Foi constatado que o indivíduo era irmão de três vítimas e tio da outra. A violência sexual era praticada quando a mãe delas saía para trabalhar e deixava as crianças na casa do suspeito. Ele se aproveitava do momento em que ficava a sós com as crianças e cometia os atos libidinosos”, informaram.

Com base nos indícios de autoria, o gestor da unidade policial representou à Justiça pela prisão do homem, e a ordem judicial foi decretada pelo Poder Judiciário. Durante diligências, o indivíduo foi preso e conduzido à 74ª DIP de Borba.

Ele responderá pelo crime de estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Dupla é presa por estupro, homicídio qualificado e ocultação de cadáver de mulher no AM

Ex-miss trans acusa delegado de estupro durante carona

Preso homem condenado por estupro de criança de 10 anos em Manaus