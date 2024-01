Supermercado inaugura unidade ‘atacarejo’ com mais de 7 mil metros quadrados em Manaus

Manaus (AM) – O Grupo DB acaba de inaugurar o ‘Atacarejo do DB’, unidade que vende produtos tanto no atacado quanto no varejo, possui mais de 7 mil metros quadrados, lanchonete, horário de funcionamento diferenciado e o maior mix de produtos da região. A unidade fica na avenida Cosme Ferreira, 2530, no Coroado.

O empreendimento é o único desse segmento do Grupo DB e é um dos grandes investimentos para o ano de 2024, de acordo com a diretora de recursos humanos do Grupo DB, Elane Medeiros.

“É um espaço realmente grande que visa oferecer produtos não apenas para os nossos clientes habituais, mas também para os pequenos e médios comerciantes de todas as zonas de Manaus. Desta forma estamos incentivando diretamente a economia regional, tanto com o fornecimento de empregos quanto com o fomento para que outros comerciantes possam oferecer aos seus compradores produtos de qualidade e com preços acessíveis”, afirmou Elane.

O ‘Atacarejo do DB’ funciona diariamente, sendo das 8h às 22h de segunda a sábado e das 8h às 20h aos domingos e feriados. “A loja já existia, mas ela foi inteiramente reformulada este ano. A lanchonete foi ampliada e o mix de produtos totalmente incrementado. Trata-se de um verdadeiro ambiente completo de compras, com produtos de todos os segmentos e que vai suprir clientes e o comércio regional”, explicou Elane.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Supermercado de Manaus abre mais de 150 vagas de trabalho

Supermercado promove “Natauuu Pet”, com desfile de cães e gatos para adoção em Manaus

DB prepara ‘viradão’ dois dias antes do Natal com funcionamento por mais de 35 horas