DB prepara ‘viradão’ dois dias antes do Natal com funcionamento por mais de 35 horas

Manaus (AM) – Entre os dias 23 e 24, duas unidades do Grupo DB, maior rede de supermercados do Norte do país, funcionarão de forma ininterrupta por mais de 35 horas para facilitar as compras de Natal. As lojas que farão o “viradão” de funcionamento são as da avenida Umberto Calderaro Filho e avenida Coronel Teixeira.

Na unidade da Umberto Calderaro Filho o funcionamento será das 7h do dia 23 até às 19h do dia 24. Já a unidade da avenida Coronel Teixeira funcionará das 8h do dia 23 até às 19h do dia 24.

“Nosso viradão de Natal já é uma ação tradicional do Grupo DB e visa aumentar as chances de compras para os nossos clientes. Sabemos que muitas pessoas têm a agenda atribulada durante o final de ano e, ainda assim, não abrem mão de preparar uma ceia bonita e completa para receber a família e os amigos”, afirmou a diretora de Recursos Humanos do Grupo DB, Elane Medeiros.

No dia 24, todas as lojas do DB fecharão às 19h. O Empório DB Ephigênio Salles e o Hiper DB Pedro Teixeira, que já funcionam no sistema de 24 horas, irão manter o funcionamento. No dia 25 não haverá funcionamento em nenhuma unidade.

