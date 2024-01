Fiscalização do uso indevido de vagas especiais é intensificada em estacionamentos de Manaus

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), intensificou nesta quarta-feira (17), a fiscalização do uso indevido de vagas especiais em estacionamentos, com a realização de duas operações simultâneas em zonas distintas da cidade. As ações aconteceram no Shopping São José, na Zona Leste, e a outra, em áreas de estacionamento especial, no centro da cidade, com foco na verificação de veículos estacionados em vagas reservadas para pessoas com deficiência e idosos, sem a devida credencial.

O diretor de operações de Trânsito do IMMU, Stanley Ventilari, explicou que a primeira operação ocorreu no Shopping São José, situado na zona Leste da cidade, enquanto a segunda foi realizada em áreas de estacionamento especial no centro, na zona Sul.

“O foco era identificar e autuar veículos que ocupavam indevidamente vagas destinadas a pessoas com deficiência ou idosos, sem possuírem a credencial necessária”, disse.

Durante as operações, 33 veículos foram autuados por estacionamento irregular em vagas destinadas a idosos e pessoas com deficiência. As multas aplicadas são consideradas gravíssimas. Cada autuação resultou em uma multa de valor de R$ 293,47, além de sete pontos na carteira de habilitação do proprietário do veículo, já que no local não havia o condutor presente para a lavratura do auto de infração para o motorista.

Essas penalidades visam desencorajar a prática recorrente de ocupar indevidamente espaços que são essenciais para a mobilidade e autonomia de indivíduos com necessidades especiais.

As ações são parte de um esforço contínuo do IMMU para promover um ambiente de trânsito mais justo e inclusivo. Com iniciativas como essa, o instituto espera aumentar a conscientização pública e fomentar uma maior observância das normas de trânsito, contribuindo para um convívio social mais harmônico.

*Com informações da assessoria

