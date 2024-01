Amazonas FC empata com o RPE Parintins e pode fechar rodada na lanterna do grupo A do Barezão

Manaus (AM) – RPE Parintins e Amazonas FC protagonizaram o segundo empate na segunda partida do Campeonato Amazonense neste sábado (28). Em jogo válido pela terceira rodada do Barezão 2024, as equipes empataram em 1 a 1 no estádio Francisco Garcia, em Rio Preto da Eva. Fernando abriu o placar para o Tourão e Sassá deixou tudo igual para a Onça-pintada da Zona Leste.

Com o empate, o Parintins chegou aos sete pontos e segue na liderança do grupo B. Já o Amazonas somou o segundo ponto e é o vice-lanterna do grupo A. Na próxima rodada, a penúltima do primeiro turno, o Tourão volta a campo no domingo (4), às 15h30, no estádio da Colina, contra o Nacional. Um dia antes, no sábado (3), a Onça-pintada recebe o Rio Negro no estádio Carlos Zamith, às 15h30.

Caboco do Jogo

Ao final do duelo, o atacante Sassá, do Amazonas, foi eleito o Caboco do Jogo, premiação oferecida pela Federação Amazonense de Futebol (FAF) ao melhor jogador da partida, por meio de votos de três profissionais de imprensa presentes na partida.

O jogo

Em um início de jogo equilibrado, a primeira chegada mais perigosa foi aos 15 minutos, quando Léo Itaperuna recebeu pela direita, puxou para o meio e finalizou rasteiro para Edson Marden se jogou para fazer a defesa. No minuto seguinte, Gabriel Henrique cobrou escanteio na área e Fernando Monteiro testou firme para o fundo do gol, abrindo o placar para o Parintins.

Após o gol sofrido, o Amazonas seguiu com mais posse de bola, mas sem conseguir criar chances de gol. Até que aos 34 minutos, Rafael Tavares lançou William Barbio na área e o camisa 19 ajeitou de cabeça para Laércio, que finalizou de primeira, mas Robert fez a defesa e impediu o gol de empate da Onça. Já aos 49, a defesa do Parintins falhou e a bola ficou limpa para Sassá, que na cara do gol, parou no goleiro Robert, salvando o Tourão mais uma vez.

Na segunda etapa, após minutos de pouca criatividade e nenhuma chance clara de gol, o Amazonas foi buscar o empate. Aos 32 minutos, Xavier cobrou falta rasteira, a bola desviou no meio do caminho e saiu para escanteio. Na sequência, após cobrança para a área, a bola ficou viva e Sassá completou para o fundo do gol.

Já aos 38, foi a vez do Tourão chegar com perigo. Emerson Vagalume recebeu pela direita, puxou para o meio e finalizou, mas Mardden fez a defesa sem rebote. Quatro minutos depois, a Onça respondeu com Xavier, que finalizou rasteiro e a bola passou com perigo para fora.

Aos 47, foi a vez de Renan Castro arrastar para o meio e tentar de fora, mas Robert fez a defesa. Dois minutos depois, cruzamento da direita e Sassá, livre, completou de cabeça por cima do gol. Já aos 52 minutos, Renan recebeu pela esquerda e cruzou na área, a bola ficou viva e Sassá finalizou de canhota, mas a bola triscou na trave e teimou em não entrar.

*Com informações da FAF

