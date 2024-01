Na Colina, Nacional fica no 1 a 1 com o Princesa e empata a terceira seguida no Barezão 2024

Leão da Vila Municipal abriu o placar no segundo tempo, mas o Tubarão do Norte foi buscar a igualdade logo na sequência

Manaus (AM) – Abrindo a terceira rodada do Campeonato Amazonense 2024, Nacional e Princesa do Solimões empataram em 1 a 1, na tarde deste sábado (27), no Estádio da Colina, e seguem invictos na competição. Rogério, de pênalti, abriu o placar para o Leão da Vila Municipal, mas Jonas deixou tudo igual para o Tubarão do Norte.

Com o terceiro empate em três partidas, o Nacional agora tem três pontos e é o vice-líder do grupo A. O Princesa, por sua vez, foi aos cinco pontos e é o segundo colocado do grupo B. Na rodada seguinte, o Leão da Vila Municipal encara o RPE Parintins, no próximo domingo (4), às 15h30, também na Colina. Já o Tubarão do Norte recebe o Manaus, no sábado (3), às 16h, no Gilbertão, em Manacapuru.

Caboco do Jogo

Ao final do duelo, o atacante Rogério, do Nacional, foi eleito o Caboco do Jogo, premiação oferecida pela Federação Amazonense de Futebol (FAF) ao melhor jogador da partida, por meio de votos de três profissionais de imprensa presentes na partida.

O jogo

Após um início de jogo bem disputado e estudado, a primeira oportunidade de gol veio aos 11 minutos. João Victor recuperou a bola pela esquerda, avançou e finalizou com jeito, mas Robson foi no canto e fez a defesa. A resposta do Nacional veio cinco minutos depois, quando Rogério recebeu pela esquerda, cortou para o meio e finalizou no meio do gol, onde Jonathan Braz encaixou.

Aos 21, foi a vez do Tubarão chegar de novo. Em jogada ensaiada, Christopher cobrou escanteio rasteiro e William Daltro finalizou de primeira, mas Robson fez a defesa no rebote. Nos minutos seguintes, a partida seguiu mais truncada e faltosa. Até que aos 41, João Victor avançou pela esquerda, cruzou, a bola passou por todo mundo e saiu tirando tinta da trave de Robson.

Após o intervalo, William Salvino foi derrubado dentro da área e o árbitro assinalou pênalti. Aos sete, Rogério foi para a cobrança e bateu cruzado para abrir o placar na Colina. Porém, a alegria azulina durou pouco. Ainda aos 12 minutos, Hitalo recebeu pela direita e cruzou para Jonas completar de cabeça para o fundo do gol e deixar tudo igual.

Após o empate, o Tubarão se animou e chegou com perigo, novamente, aos 22 minutos, quando Hitalo cobrou falta direto para o gol e obrigou Tom a mandar para escanteio. A resposta do Naça veio no minuto seguinte com Quadrado, que recebeu, dominou pelo meio, arriscou de fora da área e a bola passou com perigo por cima do gol de Braz.

Aos 33, foi a vez de Rogério receber pela direita e acionar Ceará, que girou e finalizou de canhota, mas Jonathan Braz fez grande defesa e evitou o segundo gol do Leão. E já aos 52, Ceará dominou dentro da área e finalizou, mas a bola explodiu na trave de Braz.

*Com informações da FAF

