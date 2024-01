Período de inscrição para o projeto Jovem Bilíngue se encerra nesta terça

As inscrições para o projeto Jovem Bilíngue, com mil bolsas de estudos para o curso de Língua Inglesa, do Instituto Cultural Brasil – Estados Unidos (Icbeu), encerram-se nesta terça-feira (30). As mesmas são feitas apenas no formato on-line, via aplicativo Sasi. A próxima etapa é a entrega dos documentos comprobatórios no polo (escola) indicado no ato de inscrição, a partir de quinta-feira (1°) até sábado (3).

A iniciativa é uma parceria entre o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar e o Icbeu. O projeto é voltado, exclusivamente, para alunos da 1ª série do Ensino Médio Regular da rede estadual de ensino da capital.

Para concorrer a uma das vagas do edital, pais ou responsáveis deverão preencher o formulário, on-line, no aplicativo Sasi, inserindo os itens obrigatórios e os documentos comprobatórios, como comprovante de escolaridade e autodeclarações, conforme especificados no edital, que podem ser acessados por meio do link: http://www.seduc.am.gov.br/pss-jovem-bilingue-2024/. Estes documentos deverão ser entregues a partir de quinta-feira (1°/02) até o sábado (03/02), nos polos (escolas) informados no ato de inscrição.

De acordo com a coordenadora pedagógica do projeto “Jovem Bilíngue”, Nírley Holanda, após o período de inscrições, a próxima fase é a de homologação, no dia 6 de fevereiro; seguida do resultado preliminar, no dia 8 do mesmo mês; depois o prazo para recurso (15 e 16 de fevereiro) e o resultado final no dia 20 de fevereiro.

“Hoje, finalizamos mais uma etapa do projeto. Agora, inicia a entrega de documentos, depois o processo de homologação e o período de interposição de recursos. O resultado final acontece no dia 20 de fevereiro. Vale ressaltar, que as aulas serão realizadas uma vez na semana, no contraturno do horário escolar dos alunos selecionados, pelo período de três anos”, pontuou a coordenadora.

Matrículas

As matrículas, que acontecerão de 21 a 24 fevereiro, também deverão ser realizadas de forma on-line em link a ser divulgado pela Secretaria de Educação e Icbeu. A aula inaugural está prevista para o dia 26 de fevereiro.

Critérios

Para concorrer a uma vaga do projeto, os alunos deverão atender aos requisitos básicos previstos no edital, entre os quais ter idade mínima de 14 anos e estar cursando a 1ª série do Ensino Médio Regular.

As mil vagas serão preenchidas seguindo os percentuais de 60% para os que possuem Cadastro Único (CadÚnico) (600 vagas); e 40% para ampla concorrência, das quais 20% (80 vagas) serão destinadas aos alunos com deficiência.

Caso não haja candidatos classificados suficientes para atender às vagas destinadas aos candidatos com inscrição no CadÚnico e PCDs, estas vagas serão remanejadas automaticamente para Candidatos-Geral que atendam aos requisitos do edital.

