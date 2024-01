Projeto de lei que coloca direto ao aborto na Constituição avança na França

A Assembleia Nacional Francesa aprovou um projeto de lei histórico que aproxima o país de consagrar o direito ao aborto em sua constituição.

Em uma votação na câmara baixa do parlamento francês na terça-feira (30), 493 parlamentares votaram a favor do projeto de lei e 30 contra.

O documento passará agora para o Senado para debate e votação e, se aprovado, um órgão especial composto por ambas as câmaras do parlamento se reunirá novamente para sua adoção.

A proposta de constitucionalização tornou-se uma prioridade para o governo francês após a Supremo Tribunal dos Estados Unidos de derrubar a conhecida Roe v. Wade, em junho de 2022, que permitia o aborto legal em todo o país.

A causa foi defendida por vários anos por legisladores de esquerda e ativistas dos direitos das mulheres.

Quando as discussões parlamentares começaram na câmara baixa sobre o texto do projeto de lei proposto na semana passada, a ameaça da França seguindo os passos dos EUA ecoou alto na câmara.

Quase todos os parlamentares que falaram em apoio à constitucionalização enfatizaram a importância de garantir que a reversão dos direitos reprodutivos testemunhados do outro lado do Atlântico nunca chegue às costas da França.

“A história está cheia de exemplos de… direitos fundamentais… que todos… acreditavam ter sido definitivamente adquiridos, e que foram derrubados… como fomos recentemente lembrados pela decisão do Supremo Tribunal dos EUA”, disse o ministro da Justiça, Éric Dupont-Moretti, em seu discurso de abertura. “Temos agora uma prova irrefutável de que nenhuma democracia, nem mesmo a maior de todas, está imune.”

Se o projeto se tornar lei, a França se tornará o primeiro país do mundo a incluir o direito ao aborto em sua constituição, marcando um momento histórico para os direitos reprodutivos no país e em todo o mundo.

Um longo caminho

Embora o projeto de lei tenha sido aprovado pela Assembleia Nacional, a câmara baixa do parlamento francês, ainda não é garantido que seja aprovado.

Uma votação terá lugar no Senado em fevereiro e mais tarde no Congresso francês, um órgão especial composto por ambas as câmaras do parlamento.

A adoção do projeto de lei depende de uma maioria, que deve acontecer a tempo para o Dia Internacional da Mulher em 8 de março de 2024.

Falando à mídia francesa, Gérard Lacher, presidente do Senado francês, recentemente expressou sua oposição ao projeto de lei, dizendo que não acha que “o aborto está ameaçado em nosso país”, e argumentando que a constitucionalização é, portanto, desnecessária.

Alguns parlamentares de direita expressaram pontos de vista semelhantes, afirmando que o direito ao aborto na França não está em perigo iminente.

Falando à Assembleia Nacional durante as discussões parlamentares sobre o projeto de lei, a ministra da Igualdade de Gênero, Aurore Bergé, respondeu a esses argumentos, destacando o aumento dos movimentos anti-aborto e os retrocessos nos direitos ao aborto que ocorrem em outros países.

Essas declarações estão levantando alarmes entre ativistas franceses como Bergé, enfatizando a necessidade de proteger permanentemente os direitos ao aborto antes de uma potencial mudança conservadora na política – que está acontecendo em todo o mundo – torna impossível fazê-lo.

“Esta lei não é apenas um símbolo, porque para muitas mulheres, esse direito ainda é dificultado… porque insidiosamente, em todo o mundo, esse direito está recuando”, disse Bergé em seu discurso.

“Não há razão para acreditar que o que está acontecendo ao nosso redor não pode acontecer aqui também, como se fôssemos imunes a qualquer forma de regressão”, acrescentou.

“É agora que precisamos proteger o direito ao aborto o mais fortemente possível na França”, disse Guillaume Gauffier Valent, legislador responsável pelo projeto de lei. “Você não faz seguro quando sua casa já está pegando fogo”, acrescentou.

Um movimento nacional com uma mensagem universal

A decisão da França de constitucionalizar o aborto foi estimulada em grande parte por um contexto global repleto de retrocessos nos direitos reprodutivos. Em outros lugares da Europa, os governos de direita têm reprimido o aborto nos últimos anos.

Na Europa Oriental, tanto a Hungria como a Polônia introduziram recentemente restrições ao acesso ao aborto, medidas que foram frequentemente mencionadas pelos próprios legisladores franceses durante o debate na Assembleia Nacional.

Ao mesmo tempo, a reviravolta de Roe v. Wade nos EUA deixou muitas mulheres francesas se perguntando se seriam as próximas. Agora, eles esperam que o próprio movimento da França para consagrar o direito ao aborto possa servir de inspiração no exterior.

Barbara Pravi, uma cantora e compositora francesa que fez um aborto aos 17 anos, disse que quer que as mulheres de todo o mundo saibam que não estão sozinhas. “Não sei se os Estados Unidos verão a França como uma inspiração, mas espero que isso possa dar esperança às mulheres de lá”, disse.

Alguns, no entanto, argumentam que o projeto de lei não ajudaria com o acesso local ao aborto, uma questão crescente, particularmente nas partes rurais do país.

Sarah Durocher, presidente da Planning Familial, a filial francesa da Planned Parenthood International, disse que “as mulheres estão relatando dificuldades reais no acesso ao aborto. Algumas mulheres têm que viajar de uma região para outra para fazer o procedimento. Há uma escassez de médicos, maternidades e clínicas de aborto locais estão sendo fechadas.”

No entanto, para pessoas como Pravi e para ativistas que têm lutado por esse projeto de lei, ele representa um movimento simbólico e inovador, que afetará as atitudes em relação ao aborto para as próximas gerações.

A constitucionalização “muda a mente das pessoas”, disse Pravi. “Pode levar… cinco, seis, sete, talvez 10 anos. Mas eu sei que meus filhos nunca vão pensar sobre a questão.”

Gauffier Valent compartilha o sentimento de Pravi. Esta lei “significa tudo”, disse ele, “por causa da mensagem que estamos enviando às mulheres e homens franceses para as gerações atuais e futuras… E a mensagem universal que queremos enviar ao mundo inteiro em defesa dos direitos das mulheres.”

*Com informações da CNN Brasil

