Homem é preso em flagrante por furto qualificado de celular no AM

Manaus (AM) – Marcelo Cardoso de Almeida, 36, foi preso em flagrante, nesta terça-feira (30), pelo furto qualificado de um aparelho celular, em Borba (a 151 quilômetros de Manaus). A ação foi realizada 74ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), em conjunto com a Guarda Civil Municipal (GCM).

Segundo o delegado Jorge Arcanjo, titular da 74ª DIP, o indivíduo é prestanista – vendedor de produtos de porta em porta –, e foi até a casa da vítima oferecer utensílios. Na ocasião, ele pediu para a vítima chamar os demais vizinhos, e aproveitou para entrar no imóvel e furtar o aparelho celular sem que ela notasse.

“O infrator saiu da casa em seguida em posse do celular, no entanto, foi visto pelo cunhado da mulher, que contou para a vizinhança. Ao tomarmos conhecimento do fato, iniciamos as diligências e capturamos Marcelo. O celular foi recuperado e devolvido à dona”,

disse o delegado.