Mirante Lúcia Almeida, do programa ‘Nosso Centro’, ganha nova estrutura na varanda

Manaus (AM) – A varanda frontal do mirante Lúcia Almeida, do programa “Nosso Centro”, da Prefeitura de Manaus, começou a ser montada e instalada na obra na avenida 7 de Setembro, Centro, Zona Sul da capital amazonense. A estrutura metálica vai dando forma a mais um local do mirante que será um dos pontos mais instagramáveis no edifício em construção, com vista para o Rio Negro.

O prédio entra na reta final para conclusão da construção, com entrega prevista para o primeiro trimestre, tendo ainda serviços de instalações do brise, forro de madeira, do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e dos aparelhos de ar-condicionado.

Pintura e instalações de infraestrutura de elétrica e lógica também são executados no mirante. As obras têm projeto arquitetônico do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) e fazem parte da primeira etapa do “Nosso Centro”, que tem outras fases e ações em implantação.

“A prefeitura, com coordenação e projetos do Implurb, está desenvolvendo essa importante ação para a reabilitação do centro de Manaus. São obras de infraestrutura, de resgate cultural, de recuperação de edificações e que envolvem um circuito estruturado e sistematizado de intervenções que poderão e darão um novo patamar para o programa ‘Nosso Centro’, que já está em execução”, disse o diretor-presidente do instituto, engenheiro Carlos Valente.

No entorno, operários trabalham nos assentamentos da sarjeta e da pedra São Thomé nas calçadas. A concessionária de energia da capital fez troca de postes de iluminação e da rede elétrica, reduzindo a fiação exposta e melhorando o visual da área.

O programa de reabilitação da prefeitura fez a desapropriação de seis imóveis que estavam abandonados no local, mantendo a ambiência do entorno. O antigo prédio que funcionou como sede da extinta Companhia Energética do Amazonas (Ceam) será o primeiro espaço público vertical da cidade, dentro da revitalização do Centro promovida pela gestão David Almeida.

Casarão

No Casarão Thiago de Mello, na rua Bernardo Ramos, os serviços se concentram nas pinturas das paredes internas, instalações de lógica e limpeza fina.

O casarão tem mais de 352 metros quadrados e é uma edificação histórica datada de 1908. O imóvel é classificado como uma unidade de interesse de preservação de segundo grau, de acordo com decreto municipal 7.176/2004.

Mais obras

O “Nosso Centro” ainda tem mais outras duas obras neste conjunto, o inédito largo de São Vicente, que está sendo criado no território, com mais de 2 mil metros quadrados; e o Píer Turístico, uma estrutura inédita para Manaus, que está em construção em um estaleiro da cidade e vai compor o mirante Lúcia Almeida. O píer será uma estrutura gigante de atracação de embarcações de pequeno e médio portes, voltado para o trade turístico e de pacotes fluviais no Centro e entorno.

O diretor-presidente do Implurb, Carlos Valente, ressaltou que as obras estão sendo executadas dentro do cronograma estabelecido.

“As obras estão estritamente dentro do cronograma, com uma excelente qualidade, e logo o prefeito estará realizando a inauguração para a cidade de Manaus. São obras que mudam o eixo e o posicionamento turístico da cidade de Manaus em relação a todas as outras cidades do Brasil”, completou o diretor-presidente.

