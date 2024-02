Kate Middleton teria ficado em coma; Palácio de Kensington nega

O Palácio de Kensington precisou, mais uma vez, negar “absurdos” sobre a cirurgia abdominal de Kate Middleton realizada no dia 16 de janeiro. Recentemente, a jornalista espanhola Concha Calleja revelou em um programa de televisão que a princesa de Gales enfrentou “grande risco” de vida depois da operação.

Na atração espanhola Fiesta, Calleja anunciou que Kate passou por problemas após a cirurgia, motivo para um pós-operatório tão longo. “Os médicos tiveram que tomar decisões drásticas naquele momento por causa das complicações que surgiram”, disse a escritora de um livro sobre a princesa Diana.

De acordo com a autora, a princesa de Gales precisou ser colocada em coma induzido: “Eles tiveram que entubá-la. Houve complicações graves que eles não esperavam porque a operação correu bem, mas o pós-operatório não correu tão bem”. Vale lembrar que Kate ficou 10 dias no hospital, e só voltará às funções oficiais depois da Páscoa.

A jornalista afirmou que devido a esse “grande perigo”, um “hospital inteiro” precisou ser montado na casa da princesa de Gales a fim de ajudá-la no processo de recuperação. Kate é casada com o príncipe William, herdeiro do trono do britânico, com quem tem três filhos, George, Charlotte e Louis, com 10, 8 e 5 anos, respectivamente.

Kate Middleton ficou no hospital por 10 dias

Diante das alegações feitas por Concha Calleja, o portal britânico The Times procurou o Palácio de Kensington, que refutou os rumores. Uma fonte sustentou que a escritora mentiu. “É um absurdo total. Essa jornalista não fez nenhuma tentativa de verificar os fatos do que ela disse com alguém da casa. É totalmente inventado”, ressaltou o informante.Play Video

Palácio negou tratamento de câncer

Quando noticiaram que Kate Middleton teria feito a cirurgia abdominal, uma das especulações envolvia a retirada de câncer. O Palácio de Buckingham teve de negar o burburinho sobre a futura rainha consorte estar com a doença. Até então, detalhes do motivo da operação não foram revelados. A princesa de Gales deixou o hospital na última segunda-feira (29/1).

O Palácio de Kensington negou que Kate teria sofrido risco de vida

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Las Vegas inaugura parque estadual com fósseis da Era do Gelo

Escolas de Samba disputam o direito de ingressar na elite do Carnaval de Manaus

Câmara aprova versão desidratada da ‘lei ônibus’ de Milei