Hub de Manaus divulga chamada para startups da Amazônia Ocidental e Amapá

Manaus (AM) – O Manaus Tech Hub (MTH), espaço de inovação e empreendedorismo do Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia iniciou, na última quinta-feira (1), a 4ª edição do programa de residência “Conexão Distrito”, que tem como objetivo selecionar três startups da Amazônia Ocidental e estado do Amapá, para solucionar os desafios propostos pela multinacional Compal.

A chamada que conta com recursos oriundos da Lei de Informática, via Programa Prioritário de Indústria 4.0 (PPI4.0), coordenado pelo Centro Internacional de Tecnologia de Software (CITS) irá destinar R$ 100 mil para cada uma das três startups selecionadas desenvolverem as soluções aos desafios apresentados. As inscrições seguem abertas até o 11 de março de 2024.

Para a Coordenadora do Manaus Tech Hub, Bárbara Formoso, a iniciativa é uma grande oportunidade para as startups que desejam participar de um programa de inovação aberta. “O Conexão Distrito abre muitas portas para que os negócios se desenvolvam e ampliem o seu portfólio, além de viabilizarmos uma conexão direta dos empreendedores à uma grande indústria, ponte rara e importante para o crescimento das startups”.

O CEO da startup Rosh Tecnologia, Antônio Carlos, participante da terceira rodada do programa, revela os benefícios de ter participado da iniciativa. “Participar do Conexão Distrito foi fundamental para alavancar o nosso business e além obviamente do aprendizado como profissional e para toda a equipe envolvida. Importante ressaltar a importância da possibilidade de ao final conseguirmos transformar a solução desenvolvida como um produto que possa virar novos projetos.”

Os critérios classificatórios da seleção das startups são: Estar alocadas na região da Amazônia Ocidental e estado do Amapá; Tempo de operação; Modelo de negócios condizente com os desafios apresentados; Capacidade de execução compatível com os desafios selecionados; Fase na qual a startup se encontra.

A Rodada #4 do Conexão Distrito é executado pelo Manaus Tech Hub, espaço de inovação do Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia, conta com recursos oriundos da Lei de Informática via Programa Prioritário de Indústria 4.0 (PPI4.0), coordenado pelo Centro Internacional de Tecnologia de Software (CITS).

Confira os desafios e a chamada completa através do link: https://bit.ly/chamadadodistrito4.

