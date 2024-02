VÍDEO: Incêndio atinge prédio histórico no Centro de Manaus

Manaus (AM) – Um incêndio de grandes proporções atingiu um prédio histórico, na tarde desta quinta-feira (8), na rua Quintino Bocaiúva, no Centro Histórico de Manaus. O imóvel era usado como quitinete, conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). Não há informações sobre vítimas.

A rua Quintino Bocaiúva e a Avenida Joaquim Nabuco foram bloqueadas por conta do incêndio. No edifício aproximadamente 25 pessoas moravam de aluguel.

Moradores relataram que o fogo foi iniciado com um curto-circuito em um forno elétrico. Devido ao incêndio, algumas vias na região foram interditadas para atuação das equipes do Corpo de Bombeiros

No momento do incêndio havia pessoas no prédio que funcionava como uma vila. Algumas pessoas conseguiram sair pela porta da frente do imóvel, mas outros tiveram que pular o muro e sair pelos fundos.

O Corpo de Bombeiros está no local. Moradores também tentam combater o fogo jogando água no prédio. Não há informações de feridos.

VÍDEO:

⚠️ Incêndio atinge prédio no Centro de Manaus. pic.twitter.com/nJIxTVMFPv — Portal Em Tempo (@emtempofb) February 8, 2024

