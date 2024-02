Incêndios florestais no Chile causam mais de 100 vítimas

O número alcança a marca de 122 pessoas, segundo informações do Serviço Médio Legal (SNL) do Chile.

Em novo balanço fornecido pelo Serviço Médio Legal (SNL) do Chile, pelo 122 pessoas foram vítimas dos incêndios florestais no Chile. Bombeiros do país continuam tentando combater cerca de 40 incêndios ativos.

“Temos de dizer, com a informação recebida dos serviços forenses, que há pelo menos 122 pessoas mortas, 32 corpos identificados”, informa o porta-voz do Ministério do Interior chileno, Manuel Monsalve.

Presidente chileno, Gabriel Boric, impôs o estado de exceção para “ter todos os meios necessários”. As autoridades do país mobilizaram 19 helicópteros e mais de 450 bombeiros na tentativa de combater as chamas. Desde 2010, ano que ocorreu terremoto que provocou 525 mortos e milhares de feridos no sul do país, essa está sendo a maior emergência natural do país.

A União Europeia (UE), através do Alto-representante para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, já ofereceu ajuda ao Chile para o combate aos incêndios:

#Chile se enfrenta de nuevo a devastadores incendios con numerosas víctimas mortales, recordándonos los estragos de la sequía y el clima. Traslado mi apoyo y solidaridad al gobierno y al pueblo chileno.



La UE está lista para colaborar y brindar ayuda en estos momentos difíciles — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 4, 2024

O fenômeno climático El Niño, causadora dessa onda de calor, afeta atualmente o sul da América Latina, país como Argentina, Paraguai e Brasil estão em estado de alcance nos próximos dias. Os efeitos da onda de calor são agravados devido ao aquecimento global, podendo provocar incêndios florestais, como vem acontecendo no Chile.

Governo confirma mais de 100 mortes por incêndios no Chilepic.twitter.com/ZWoWxpGiW8 — Portal Em Tempo (@emtempofb) February 5, 2024

*Com informações do Hora Campinas

