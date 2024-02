Quarteto é preso e adolescente é apreendido por tráfico de drogas em Lábrea, interior do AM

Lábrea (AM) – Quatro homens, com idades de 24 e 25 anos, foram presos e um adolescente, de 14, foi apreendido por envolvimento com o tráfico de drogas, nesta sexta-feira (8), em Lábrea (distante 702 quilômetros de Manaus). A ação foi realizada pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da 4ª Companhia Independente de Polícia (CIPM), após denúncia anônima.

Os policiais militares receberam uma denúncia, por volta das 10h, de que haviam alguns integrantes de uma organização criminosa comercializando entorpecentes em área de mata no ramal do Igarapé Catitú. Durante incursão no local, quatro suspeitos foram identificados tentando fugir quando perceberam a aproximação da equipe policial, mas foram capturados.

Com eles foram encontrados cinco porções de oxi, quatro porções de maconha, uma porção de cocaína, R$511,70 em espécie, uma balança de precisão, além de três aparelhos celulares, dois cordões e uma pochete.

O quarteto foi encaminhado para a 6ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Lábrea. Os homens presos já possuem passagem pela polícia pelo crime de tráfico de drogas.

*Com informações da assessoria

