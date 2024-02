No AM, dupla é presa com cerca de uma tonelada de drogas, avaliada em R$ 9,5 milhões

Dois homens foram presos e quase uma tonelada de drogas, avaliada em R$ 9,5 milhões, foram apreendidas na terça-feira (6), durante a Operação Déjà Vu, o rio Solimões, nas proximidades do município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). A ação foi realizada por policiais civis do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), com o apoio da Delegacia Fluvial (Deflu).

Em coletiva de imprensa, o delegado-geral da PC-AM, Bruno Fraga, informou que a Operação Déjà vu é uma continuidade do trabalho de enfrentamento da Polícia Civil contra organizações criminosas que atuam no Estado. Fraga ressaltou que após um trabalho de investigação do DRCO, foi identificado que o grupo transportava drogas do município de Japurá (a 744 quilômetros de Manaus), até Manaus, para serem escoadas para outros estados brasileiros.

“Apresentamos hoje a apreensão de quase uma tonelada de entorpecentes, resultando em um prejuízo estimado em R$ 9,5 milhões aos criminosos”, afirmou o delegado-geral.

FOTOS: Erlon Rodrigues/PC-AM.

O coronel Algenor Teixeira Filho, secretário executivo de operações da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), enfatizou que essa é mais uma operação com resultado positivo na junção das Forças de Segurança do Estado, onde mostra para a população que as polícias estão atuando fortemente para levar mais segurança a todos.

“Primeiramente agradeço o trabalho exercido pelo delegado-geral Bruno Fraga, à frente da Polícia Civil, e toda a equipe, principalmente aos policiais do DRCO, que é o departamento que sempre traz resultados excelentes”, pontuou.

Investigação

FOTOS: Erlon Rodrigues/PC-AM.

Conforme o delegado Mário Paulo, diretor do DRCO, as investigações em torno do caso iniciaram há mais de três meses, com foco em capturar esse grupo criminoso que utilizava um empurrador – embarcação utilizada para transporte de cargas – para realizar os transporte dos entorpecentes da região de Japurá até Manacapuru (a 68 quilômetros da capital).

“Durante essa semana, nós conseguimos identificar a embarcação que estava descendo a calha do rio Solimões, ocasião em que fomos ao local e interceptamos o grupo nas proximidades do município de Coari. Durante revista no empurrador, encontramos um fundo falso em que estava armazenado o material entorpecente”, detalhou o delegado.

Operação Déjà Vu

FOTOS: Erlon Rodrigues/PC-AM.

O delegado Mário Paulo explicou que em 2021 o mesmo grupo criminoso foi investigado pelo DRCO, pelos mesmos crimes e utilizando o mesmo modus operandi para traficar drogas e distribuir a outros estados do país. Por isso, a operação foi batizada de Déjà vu, que é a reação psicológica da transmissão de ideias de que já se esteve naquele lugar antes, já se viu aquelas pessoas, ou outro elemento externo.

*Com informações da assessoria

