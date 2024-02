Agência da ONU promove capacitações de jornalismo humanitário em Manaus

Manaus (AM) — A Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), junto à comunidade acadêmica e atores locais, promoverá em Manaus duas capacitações sobre cobertura jornalística humanitária, apresentando conceitos, dados e informações, conteúdos de referência e boas práticas relacionadas às pautas envolvendo pessoas refugiadas no Brasil. Ambas as formações contarão com a participação de uma jornalista venezuelana que vive na capital amazonense.

As capacitações incluem um curso de jornalismo humanitário para estudantes de jornalismo e relações-públicas, bem como um encontro voltado para profissionais de comunicação que realizam a produção de conteúdos em Manaus e região.

No dia 21 de fevereiro, o ACNUR, a Cátedra Sérgio Vieira de Mello (CSVM) da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), com apoio da Faculdade de Informação e Comunicação (FIC/UFAM), promoverão o curso sobre jornalismo humanitário.

O curso será realizada em formato presencial, das 8h30 às 12h30, no Auditório Rio Negro da Ufam. Participarão do evento o oficial de comunicação do ACNUR de Brasília, Miguel Pachioni, a assistente de comunicação do ACNUR de Manaus, Paula Mariane, e a jornalista venezuelana Lis Carolina Martinez.

Os estudantes podem se inscrever gratuitamente pelo formulário do evento, havendo limitação do número de participantes presencialmente: https://www.sympla.com.br/evento/curso-de-jornalismo-humanitario-acnur-e-ufam/2342475.

A oficina de cobertura jornalística humanitária, direcionada aos profissionais de comunicação, será realizada em formato presencial no dia 22 de fevereiro, das 10h às 11h30, no Casarão de Inovação Cassina, localizado no centro de Manaus. As inscrições podem ser feitas pelo formulário https://forms.office.com/e/KBRJEX3Sg7.

O número global de pessoas refugiadas, solicitantes de asilo e outros que foram forçadas a se deslocar atinge mais de 114 milhões de pessoas. A difícil necessidade de partir em busca de proteção internacional, as inseguranças no deslocamento e o desafiador processo de acolhimento e integração local são pautas de interesse para a cobertura jornalística, entre tantas outras especificidades que serão apresentadas nas formações.

Durante as capacitações, o ACNUR apresentará algumas recomendações para a produção responsável de conteúdos humanitários, bem como um calendário de pautas a serem exploradas pela imprensa em 2024, tendo como referência o Guia de Cobertura Jornalística Humanitária do ACNUR.

Atuação do ACNUR em Manaus

Em Manaus, o ACNUR tem atuado junto a diversas instituições parceiras para assegurar proteção e o acesso a direitos para pessoas refugiadas no Brasil.

O ACNUR trabalha em estreita colaboração com organizações do setor público, privado, sociedade civil, universidades e demais agências das Nações Unidas para proteger e promover soluções duradouras para as pessoas refugiadas, apátridas e outras em necessidade de proteção internacional.

*Com informações da assessoria

